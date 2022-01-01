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عباس النوري يُحدث ضجة كبيرة بعد تصريحاته عن الاذان

الإثنين 31 يناير 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس النوري يُحدث ضجة كبيرة بعد تصريحاته عن الاذان



وكالات

أحدث الفنان السوري عباس النوري جدلاً كبيرًا بين المتابعين بسبب تصريحاته عن فكرة توحيد صوت الأذان من أجل تنحية المؤذنين من ذوي الأصوات المنفرة.

وأعرب النوري، عن استغرابه من تنصيب بعض المؤذنين في المساجد لرفع الأذان على الرغم من عدم امتلاكهم ملكة الصوت الجميل والأسلوب الصحيح لتأديته، وفق (ليالينا).

وأضاف في حديثه عن توحيد الأذان” أنا بستغرب حتى اللحظة.. ليش مثلاً ما بوحدوا الأذان؟.. بـ تمنى نلاقي حل لصوت بعض المؤذنين”.

وتابع” أنت عم تأذن لتدعي الناس لربها.. لازم المؤذن يكون صوته روحانياً.. ما ينفر الناس من الصلاة أو من الأذان”.

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