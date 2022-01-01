"التنمية" و"الحركة العالمية" يبحثان سبل تطوير الخدمات المقدمة للأطفال

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني خلال لقائه اليوم مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين خالد قزمار سبل تعزيز التعاون والشراكة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويوفر الحماية والرعاية لهم.

وقال مجدلاني "إن الوزارة والحكومة الفلسطينية تدعم وتناصر جهود الحركة العالمية في مواجهة قرار وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين وخمس مؤسسات حقوقية أخرى بالإرهاب.

وأضاف مجدلاني "ان التعاون بين الوزارة والحركة أصيل ومتواصل من أجل توفير كل خدمات الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم." وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدور الشركاء في قطاع الطفولة والحركة العالمية للعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأطفال، والمتمثلة بخدمات حماية ورعاية الاطفال في أسرهم وأسر بديلة ومؤسسات الرعاية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وأسرهم وخدمات الدعم القانوني وخدمات الرعاية الصحية والدعم والمناصرة لحقوق الطفل وتنمية القدرات والتأهيل والمشاركة المجتمعية، إضافة للمساعدات المباشرة وغير المباشرة للأطفال وأسرهم.

كما أوضح مجدلاني أن الفريق الوطني الخاص بإعداد تقارير التزام دولة فلسطين باتفاقية حقوق الطفل يواصل عمله لإعداد التقارير الخاصة بالبروتوكولات المتعلقة بالاتفاقية، ويكثف العمل لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل المتعلقة بالتزام دولة فلسطين باتفاقية "حقوق الطفل".

بدوره، استعرض قزمار آخر تطورات العمل على صعيد المجلس الوطني للطفل والبرلمان الموحد للأطفال، إضافة لترميم وتجهيز مركز دار رعاية الفتيات، مؤكداً على مواصلة التعاون والشراكة مع الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.