«تويتر» ستدرس حذف محتوى منشور دون موافقة المعنيّين

وكالات / سما /

أعلنت شركة تويتر ، أنها ستدرس حذف وسائط شخصيّة مثل الصور والمقاطع المصوّرة من على منصّتها، بعد تسلّم تقرير من صاحبها غير الموافق على نشرها، أو من قبل ممثّل عنه.

وتحظر سياسة الخصوصية للموقع، وفق ما تعلن، مشاركة معلومات الآخرين الخاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية.



وقالت الشركة في مدوّنة: «عند مشاركة معلومات أو وسائط خاصة على تويتر، نحتاج إلى تقرير من منظور الشخص الأول أو تقرير من ممثل مفوّض من أجل اتخاذ القرار بشأن مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو دون إذنه».



وتنحّى المؤسّس المشارك لموقع التدوينات القصيرة، جاك دورسي، عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة أمس الاثنين، مسلّماً زمام الأمور لرئيس قسم التكنولوجيا، باراغ أغراوال.