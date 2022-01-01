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حيلة بسيطة لحظر "المكالمات المجهولة" على آيفون

الإثنين 31 يناير 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حيلة بسيطة لحظر "المكالمات المجهولة" على آيفون



وكالات / سما /

ينزعج كثير من الأشخاص من تلقي مكالمات من أرقام مجهولة، غالبا ما تكون لأغراض الاحتيال والنصب.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هناك حيلة بسيطة يمكن لمستخدمي هواتف آيفون اللجوء إليها لتجنب المكالمات المجهولة.

وأوضح المصدر أن الهواتف التي تعمل بنظام iOS 9 أو ما بعده تعتمد على تطبيقات "فعالة" لحظر المكالمات المجهولة.

وأبرز أن هناك تطبيقين شهيرين لهذه الخدمة، وهما "Hiya" و"Nomorobo"، مضيفا "هذه التطبيقات تعرض رسالة إلى جانب المكالمة الواردة، تخبرك ما إذا كانت المكالمة تلقائية أم أنها عملية احتيال.. بعدها يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد الرد على المكالمة أم لا".

وذكرت الصحيفة أن هذا النوع من التطبيقات يعتمد على قواعد البيانات، التي تجمع أرقام المتصلين المحتالين.

وتابعت: "هناك أيضا تطبيقات توفرها شركات الاتصالات الشهيرة، مثل فيرايزون للاتصالات في الولايات المتحدة، توفر خدمة Verizon Call Filter لكشف المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها تلقائيا".

ويمكن لأي شخص الانتقال إلى مقر شركة الاتصالات، التي يتعامل معها، واستفسارها بشأن ما إذا كات تقدم هذه الخدمة أم لا.

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