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مودريتش يتجاهل رغبة بيكهام لعيون ريال مدريد

الإثنين 31 يناير 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مودريتش يتجاهل رغبة بيكهام لعيون ريال مدريد



وكالات / سما /

تجاهل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، رغبة نجم الفريق الإسباني ومانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، لعيون النادي الملكي في الفترة الحالية.

وذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن مودريتش أدار ظهره لرغبة بيكهام في الحصول على خدماته في ناديه، بالذهاب للدوري الأمريكي، حيث تحصل لوكا على عرض على طاولته من فريق إنتر ميامي.

ورفض مودريتش العرض ولم يكتف بذلك، بل لم يهتم الكرواتي حتى بعرضه على إدارة ريال مدريد، ورد على بيكهام بوضوح وقال” أنا آسف ديفيد، رغبتي هي البقاء في ريال مدريد على الاعتزال”.

ويصل العقد الذي يربط مودريتش بريال مدريد لخط النهاية في يونيو المقبل، ويعمل النادي على تجديد العقد المبرم بين الطرفين لعام إضافي، ما يعني استمرار لوكا في صفوف الميرينجي حتى صيف 2023.

ويملك اللاعب المتوج من قبل بجائزة أفضل لاعب في العالم اتفاقاً مع إدارة اللوس بلانكوس برئاسة فلورنتينو بيريز، من أجل التوقيع على عقد جديد، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في المباريات بالرغم من تقدمه في العمر.

#مودريتش #ريال مدريد #بيكهام

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