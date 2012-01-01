  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجبر شقيقين من جبل المكبر على هدم منزليهما قسرًا

الإثنين 31 يناير 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر شقيقين من جبل المكبر على هدم منزليهما قسرًا



القدس المحتلة / سما /

هدم شقيقان مقدسيان منزليهما، اليوم الإثنين، عقب تفريغهما من محتوياتهما بعدما أجبرتهما بلدية الاحتلال على هدمهما في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس.

وأفادت مصادر اعلامية في القدس بأن بلدية الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الشقيقين داود ومحمود شقيرات على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ذاتيًّا.

وأضافت أن مساحة كل منزل تبلغ نحو ثمانين مترًا مربعًا، مبنيان منذ عام 2012، ويدفع الشقيقان لبلدية الاحتلال مخالفة بناء وصلت إلى مئة ألف شيقل، ويسكنهما الشقيقان مع زوجتيهما وأطفالهما الثمانية.

وقال الشقيقان: إن بلدية الاحتلال لم تمنحهما ترخيصًا للبناء، واستمرت قضية منزليهما في محاكم الاحتلال حتى قضت أخيرًا بهدمهما إمّا قسرًا أو أن تهدمهما بلدية الاحتلال مقابل غرامة مالية باهظة.

يذكر أن أصحاب المنازل المهددة بالهدم في بلدة جبل المكبر، وعشرات المتضامنين نظموا، أمس، وقفة أمام مبنى بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة احتجاجًا على مجازر الهدم والتشريد التي تنفذها بلدية الاحتلال في العاصمة الفلسطينية المحتلة.

وهدمت سلطات الاحتلال (317) منزلاً في انحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة خلال عام 2021، وتواصل سياسة هدم المنشآت المقدسية سعيًا وراء إحداث تغيير ديموغرافي وتهجير سكان المدينة الأصليين، لتنفيذ ما تبقى من المخططات التهويدية، وبناء المستوطنات.

#القدس #جبل المكبر #هدم #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

صحيفة عبرية: الحلم "الصهيوني" في أرض فلسطين يتبدد

لماذا ظهر هرتسوغ مطلقا لحيته في الإمارات؟

الأخبار الرئيسية

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا

موشيه ديان وضعها.. الكشف عن خطة إسرائيلية منظمة للسيطرة عسكريًا على النقب

وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لغارة إسرائيلية استهدفت محيط دمشق فجر اليوم

الاتصالات الفلسطينية