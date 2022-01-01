فيديو.. تصرف رائع من صلاح تجاه حكيمي بعد نهاية مباراة مصر والمغرب

وكالات / سما /

حرص هداف منتخب مصر، محمد صلاح، على مواساة النجم المغربي، أشرف حكيمي بعد نهاية مباراة منتخبي بلديهما أمس الأحد، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بفوز "الفراعنة" 2-1 بعد التمديد.

وانتشرت صور لصلاح، وهو يجلس في الملعب بجوار حكيمي بعد المباراة ويواسيه، قبل أن يحضنا بعضها البعض في لقطة جميلة.

وحرص صلاح أيضا على مواساة عدد من نجوم المنتخب المغربي بعد المباراة.

وأثارت صور صلاح إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقفه.

وكان صلاح، نجم مباراة مصر ضد المغرب، بتسجيله هدف التعادل لمنتخب بلاده، وصناعته لهدف الفوز، ليقود "الفراعنة" للمربع الذهبي لمواجهة منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة.