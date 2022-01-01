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فيديو.. انتصار وتعادل في دوري الدرجة الممتازة

الإثنين 31 يناير 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصار وتعادل في دوري الدرجة الممتازة



غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزا ثمينا على مضيفه الهلال (1/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الممتازة.

 وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي أنس الشخريت "هدفين" (85و97)، ومحمد القاضي (45)، بينما أحرز هدف الهلال الوحيد خالد دادر (41).

وبهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وبقي رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

 

خدمات الشاطئ (2) _ شباب رفح (2)

 

وتعادل خدمات الشاطئ مع ضيفه شباب رفح (2/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وأحرز هدفي "البحرية" محمد ماضي (35)، ومحمد أبو توهة (46)، بينما سجل هدفي "الزعيم" طارق أبو غنيمة (8و48).

وبهذا التعادل رفع "البحرية" رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبات رصيد "الزعيم" 12 نقطة في المركز السادس.

#دوري الممتازة #خدمات رفح #الهلال #خدمات الشاطئ #شباب رفح #غزة

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