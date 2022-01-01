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طهران توجه تحذيرا للدول "المطبعة" مع إسرائيل

الإثنين 31 يناير 2022 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران توجه تحذيرا للدول "المطبعة" مع إسرائيل



وكالات

حذرت إيران الدول المنخرطة في عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، من أنها "ستكون أول ضحايا" الدولة العبرية، ودعت تلك الدول "للاستماع الى صوت شعوبها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين: "الكيان المحتل مبني على أساس الإرهاب وخلق التوترات وهو نظام الفصل العنصري الوحيد في العالم ويحاول فرض سلطة قومية على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومرر هذا التعامل العنصري كقانون".

وتابع: "هذا الكيان وصمة عار على البشرية ويحاول خلق التوتر في المنطقة، والدول التي تطبع معه يجب أن تعرف أنها سوف تكون أول ضحايا هذا الكيان.. إيران تدين التطبيع وتدعو هذه الدول للاستماع الى صوت شعوبها".

وتأتي هذه الصريحات في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بزيارة رسمية إلى الإمارات، شدد خلالها على أن "رسالة السلام" تشكل حجر الأساس في علاقات بلده مع الإمارات، وأن زيارته تبعث رسالة إلى شعبي الدولتين والمنطقة ككل مفادها أنه "ينبغي استمرار اتفاقات إبراهيم ويتعين على المزيد من الدول الانضمام إلينا في هذا المسعى".

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