الحوثيون يعلنون عن تفاصيل عملية واسعة في العمق الإماراتي

وكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية واسعة نفذتها في العمق الإماراتي.وفي بيان له، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع عن "تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثالثة" مستهدفة عمق دويلة العدو الإماراتي".

وأكد "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3".

وقال سريع محذرا: "دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة تجدد تحذيرها للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة".



وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى شعبنا العظيم يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم..مستمرون في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد".

المصدر: RT