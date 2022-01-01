اسرائيل تسجل 74 الف اصابة بالكورونا منها 1099 بحالة حرجة

القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 74000 اصابة جديدة بالكورونا منها 1099 في حالة حرجة ، بما في ذلك 241 على جهاز تنفس.

ووصل عدد حالات الوفاة منذ بدئ الجائحة الى 8720.

وعلى الرغم من التراجع في الإصابات التي سجلت في الأيام الأخيرة، إلا أن وزارة الصحة وبالتعاون مع محطات الفحص المتنقلة كثفت من الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 249938 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 29.73% منها موجبة، في مؤشر لعودة الارتفاع بالفحوصات الموجبة.

ومع استمرار تفشي الفيروس، يلاحظ الارتفاع المتواصل في الحالات التي بحاجة لرعاية طبية في المستشفى، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2683 مصابا بينهم 1099 بحالة خطيرة، و1241 بحالة طفيفة، بينما تم ربط 241 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا بإصابات كورونا الخطيرة وكذلك بوفيات كورونا، فيما لوحظ التراجع الطفيف بمعدل الإصابات اليومي، وخلال الأسبوع الأخير شخصت 462220 إصابة بكورونا بتراجع بنسبة 10.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 1116 إصابة خطيرة بارتفاع 21.2%، وكذلك تسجيل 214 حالة وفاة بارتفاع بنسبة 38.19% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.