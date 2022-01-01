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أبو مذكور يتحدث حول مستجدات رحلات العمرة من غزة والرسوم المتوقعة

الإثنين 31 يناير 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مذكور يتحدث حول مستجدات رحلات العمرة من غزة والرسوم المتوقعة



غزة/ سما /

قال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، "إن هناك وفد سيخرج من وزارة الأوقاف لجمهورية مصر للتشاور في مواعيد السفر وحتى الآن ننتظر خروجه، ويبدو أنه سيخرج الأسبوع القادم".

وأضاف أبو مذكور في تصريحات إذاعية، "موسم العمرة يكون في شهري شعبان ورمضان، والأسعار عادة في شهر شعبان وبداية وآخر رمضان تزيد نتيجة زيادة التأمين والنقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية."

وأوضح أنه "من المتوقع ارتفاع بسيط في أسعار النقل البري والجوي من جمهورية مصر بسبب تقليص عدد الرحلات ما يؤدي لارتفاع الأسعار بالنسبة للطيران".

وتحدث أبو مذكور أن سعر العمرة تقريبا سيكون في بداية الموسم 1050 دينار، وفي العشر الأخيرة من رمضان يرتفع سعر العمرة لزيادة عدد أيام المبيت في الفنادق.

وأضاف، "ننصح المواطنين الذين يرغبون في أداء العمرة بأخذ الطعوم وأن يجهزوا جوازاتهم وأوراقهم".

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