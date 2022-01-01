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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 31 يناير 2022 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية.

صحيفة هآرتس:

  • ضباط كبار في الجيش حول وفاة ابن 80 عاما في الضفة: الجنود والضباط لم يروا انسانا امامهم 

  • الشبهات ضد الجنود المتورطين في وفاة عمر اسعد مقلقة جدا 

  • اليوم سيتسلم رئيس اركان الجيش نتائج التحقيق للقيادة العسكرية 

  • أهالي النقب تظاهروا امام مكتب رئاسة الحكومة مطالبين بوقف العنصرية ضدهم واهمالهم واحتجاجا على قلعهم من ارضهم بهدف تحريشها 

  • ملف استراتيجي قومي: بحث تاريخي قد يفتح من جديد دعوات البدو حول حقهم بالأرض 

  • وثائق ستقدم للمحكمة تؤكد ان حكومة إسرائيل برئاسة بن غوريون كتمن قد قررت طرد البدو من أراضيهم وفي احدى الوثائق اذا ما تركوا ارضهم سيقوم الجيش بطردهم 

  • تمديد اعتقال 15 شابا مقدسيا والتهمة رشق الحجارة 

  • استقالة رئيس وحدة قيصاريا بالموساد بسبب خرف مع رئيس الموساد الجديد دافيد برنع 

صحبفة معاريف:

  • "جمدوا الأسعار" رسالة وجهها وزيرا المالية والاقتصاد لمسوقي المواد الغذائية، وهددا باتخاذ إجراءات اذا رفعت الأسعار 

  • احداث العنف في القدس الشرقية: افراد الشرطة نحن بوضع صعب ونقف عاجزين 

  • هل فقدت إسرائيل سلطتها على القدس الشرقية وفقدت قوة الردع 

صحيفة يديعوت احرونوت: 

  • القرار من سيعين مستشارا قانونيا للحكومة قريبا 

  • وزير القضاء أوصى بتعيين المحامية جالي ميارا للمنصب 

  • ارتفاع الأسعار في إسرائيل المواد الغذائية الكهرباء والبنزين 

  • بحث جديد بالجامعة العبرية: إصابة المعلمين بالاكتئاب والخوف من "كرونا"

  • وزير المالية يهدد باتخاذ خطوات اذا رفعت الأسعار 

  • أكثر من 1000 من مرضى "كورونا" في المستشفيات بوضع صعب 

  • ارتفاع سعر البنزين خنزرة حكومة إسرائيل 

#الصحف الإسرائيلية

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