فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية.
صحيفة هآرتس:
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ضباط كبار في الجيش حول وفاة ابن 80 عاما في الضفة: الجنود والضباط لم يروا انسانا امامهم
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الشبهات ضد الجنود المتورطين في وفاة عمر اسعد مقلقة جدا
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اليوم سيتسلم رئيس اركان الجيش نتائج التحقيق للقيادة العسكرية
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أهالي النقب تظاهروا امام مكتب رئاسة الحكومة مطالبين بوقف العنصرية ضدهم واهمالهم واحتجاجا على قلعهم من ارضهم بهدف تحريشها
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ملف استراتيجي قومي: بحث تاريخي قد يفتح من جديد دعوات البدو حول حقهم بالأرض
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وثائق ستقدم للمحكمة تؤكد ان حكومة إسرائيل برئاسة بن غوريون كتمن قد قررت طرد البدو من أراضيهم وفي احدى الوثائق اذا ما تركوا ارضهم سيقوم الجيش بطردهم
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تمديد اعتقال 15 شابا مقدسيا والتهمة رشق الحجارة
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استقالة رئيس وحدة قيصاريا بالموساد بسبب خرف مع رئيس الموساد الجديد دافيد برنع
صحبفة معاريف:
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"جمدوا الأسعار" رسالة وجهها وزيرا المالية والاقتصاد لمسوقي المواد الغذائية، وهددا باتخاذ إجراءات اذا رفعت الأسعار
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احداث العنف في القدس الشرقية: افراد الشرطة نحن بوضع صعب ونقف عاجزين
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هل فقدت إسرائيل سلطتها على القدس الشرقية وفقدت قوة الردع
صحيفة يديعوت احرونوت:
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القرار من سيعين مستشارا قانونيا للحكومة قريبا
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وزير القضاء أوصى بتعيين المحامية جالي ميارا للمنصب
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ارتفاع الأسعار في إسرائيل المواد الغذائية الكهرباء والبنزين
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بحث جديد بالجامعة العبرية: إصابة المعلمين بالاكتئاب والخوف من "كرونا"
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وزير المالية يهدد باتخاذ خطوات اذا رفعت الأسعار
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أكثر من 1000 من مرضى "كورونا" في المستشفيات بوضع صعب
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ارتفاع سعر البنزين خنزرة حكومة إسرائيل