فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية.

صحيفة هآرتس:

ضباط كبار في الجيش حول وفاة ابن 80 عاما في الضفة: الجنود والضباط لم يروا انسانا امامهم

الشبهات ضد الجنود المتورطين في وفاة عمر اسعد مقلقة جدا

اليوم سيتسلم رئيس اركان الجيش نتائج التحقيق للقيادة العسكرية

أهالي النقب تظاهروا امام مكتب رئاسة الحكومة مطالبين بوقف العنصرية ضدهم واهمالهم واحتجاجا على قلعهم من ارضهم بهدف تحريشها

ملف استراتيجي قومي: بحث تاريخي قد يفتح من جديد دعوات البدو حول حقهم بالأرض

وثائق ستقدم للمحكمة تؤكد ان حكومة إسرائيل برئاسة بن غوريون كتمن قد قررت طرد البدو من أراضيهم وفي احدى الوثائق اذا ما تركوا ارضهم سيقوم الجيش بطردهم

تمديد اعتقال 15 شابا مقدسيا والتهمة رشق الحجارة