  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظة أريحا

الإثنين 31 يناير 2022 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين من محافظة أريحا والأغوار، بينهم شقيقان، وتسببت بإصابة مسن بالاختناق.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا، عيد براهمة ، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المخيمات والأحياء في محافظة أريحا والأغوار، واعتقلت 10 مواطنين عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها منزل المواطن شاكر موسى بالو (65 عاما) وسط المدينة، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الأخير بالاختناق نقل على اثرها إلى المستشفى، كما حطمت زجاج مركبة إحدى السيدات.

ووفق براهمة فإن المعتقلين هم: محمد خالد أبو العسل من مخيم عقبة جبر، وعمار شقبوعة، ومعروف سمير جلايطة، ومحمد حسن بالو جلايطة، والأسير المحرر توفيق قنديل الذي أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، من المدينة، ومحمد محمود مناصرة، والشقيقين عدي وقصي سمير أبو شرار، من مخيم عين السلطان، والمواطنين جهاد عبدالجبار بشارات، وليث نايف عطاونة وهما من قرية الجفتلك.

#الاحتلال #أريحا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

في أول زيارة من نوعها.. صور : الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

بن جاسم يكشف عن موقف بين الشيخ سعد العبدالله والقذافي وعن كلام جارح بحق الأخير

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

صحيفة عبرية: الحلم "الصهيوني" في أرض فلسطين يتبدد

الأخبار الرئيسية

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا

موشيه ديان وضعها.. الكشف عن خطة إسرائيلية منظمة للسيطرة عسكريًا على النقب

وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لغارة إسرائيلية استهدفت محيط دمشق فجر اليوم

"الدفاع الإماراتية" تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه ابو ظبي

الاتصالات الفلسطينية