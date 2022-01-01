الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظة أريحا

أريحا / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين من محافظة أريحا والأغوار، بينهم شقيقان، وتسببت بإصابة مسن بالاختناق.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا، عيد براهمة ، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المخيمات والأحياء في محافظة أريحا والأغوار، واعتقلت 10 مواطنين عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها منزل المواطن شاكر موسى بالو (65 عاما) وسط المدينة، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الأخير بالاختناق نقل على اثرها إلى المستشفى، كما حطمت زجاج مركبة إحدى السيدات.

ووفق براهمة فإن المعتقلين هم: محمد خالد أبو العسل من مخيم عقبة جبر، وعمار شقبوعة، ومعروف سمير جلايطة، ومحمد حسن بالو جلايطة، والأسير المحرر توفيق قنديل الذي أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، من المدينة، ومحمد محمود مناصرة، والشقيقين عدي وقصي سمير أبو شرار، من مخيم عين السلطان، والمواطنين جهاد عبدالجبار بشارات، وليث نايف عطاونة وهما من قرية الجفتلك.