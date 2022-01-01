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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 31 يناير 2022 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها تأكيد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن مطلب الرئيس بإطلاق سراح الأسرى دائم على أجندة القيادة وليس أمرا سريا.

وأبرزت أيضا تحذير عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد من انتكاسة صحته ومطالبتها بنقله لمستشفى مدني.

وفيما يلي عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- محكمة فيدرالية تمنع ولاية تكساس من تطبيق قانون محاربة المقاطعة ضد مقاول فلسطيني

- أبو ردينة: مطلب الرئيس بإطلاق سراح الأسرى "دائم على أجندة القيادة" وليس أمرا سريا

- الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء شرق طوباس ويقمع وقفة تضامنية مع أهالي النقب في الخان الأحمر

- الرجوب يبحث مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية تطوير الحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية

- اشتية يستقبل رئيس مكتب تمثيل جمهورية التشيك لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

- الشخرة: عدد الإصابات الفعلي بكورونا يوميا يفوق الـ 15 ألف اصابة

- المالكي يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بالكويت

- محام إسرائيلي ومنظمة غير حكومية مجرية ينويان مقاضاة "إن إس أو" مطورة "بيغاسوس"

- "الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس" تدعو لعدم الانجرار خلف الجهات المشبوهة التي تحاول ضرب السلم الأهلي

*"الأيام":

- قوات الاحـتلال تـهدم مـنزلا في طوباس ومستوطنون يقتلعون أشجارا في حوسان

- حصيلة قياسية لـ"كورونا": 11 وفاة و8657 إصابة، "الصحة": هناك نحو 15 ألف إصابة يوميًا في الواقع

- أبو ردينة: مطلب الرئيس بإطلاق سراح الأسرى دائـم عـلـى أجـنـدة الـقيـادة ولـيـس أمـرًا سـريا

- إسرائيل: 45258 إصابة جديدة بـ"كورونا" وباحثون يكتشفون متحورًا جديدًا مجهولا

- عائلة الأسير أبو حميد تحذر من انتكاسة صحته وتطالب بنقله لمستشفى مدني

- جامعة بريطانية تجمد عمل فلسطينية بعد حملة تشهير إسرائيلية

- ارتفاع أرباح البنك العربي بنسبة 61%  إلى 314.5 مليون دولار العام الماضي

*"القدس":

- هدم منزل بالعقبة واقتلاع أشجار في حوسان

- 11 وفاة و 8657 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

- تظاهرتان ضد هدم المنازل في القدس ومصادرة أراضي النقب

- عائلة الأسير أبو حميد تحذر من انتكاسته الصحية مجددا وتطالب بنقله لمستشفى مدني

#الصحف الفلسطينية

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