  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: لم يعد ممكنا وقف أميكرون وعليه تم إغلاق مركز فحص PCR

الإثنين 31 يناير 2022 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: لم يعد ممكنا وقف أميكرون وعليه تم إغلاق مركز فحص PCR



القدس المحتلة / سما /

 كشف مصدر كبير في وزارة الصحة الاسرائيلية لقناة 12 انه لم يعد ممكنا وقف الاصابات بمتحور اوميكرون ولذلك سوف يغلق غدا مركز فحص PCR ولمده 3 اسابيع بسبب توقف ميزانتيها.

وأوضح المصدر أن عدد الاصابات الخطيرة في اطراد ونتيجة لذلك يستعد النظام الصحي لتقليل العلاجات والعمليات الجراحية غير العاجلة في المشافي.

ووفقا للمصدر فإنه وفي الأيام الأخيرة ، لاحظنا انخفاض في عدد الاصابات اليومية ، لكن عدد المرضى الخطيرين مستمر في الارتفاع.

واضاف " من تجربة الموجات السابقة نعلم أن الأمر يستغرق حوالي أسبوعين حتى ترى أيضًا تراجعًا بين من هم في وضع صعب ، وبالتالي يوضح المسؤول الكبير في وزارة الصحة: ​​"سيكون هناك أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع صعبة في المستشفيات. "سيكون الرقم أعلى - ليس لدينا حاليًا أدوات حقيقية لوقف هذه الزيادة".

وبحسب المسؤول الكبير ، فإن "الطريقة الوحيدة للتعامل مع ارتفاع اعداد المرضى الخطيرين هي تقليل العمليات الجراحية والعمليات الجراحية غير العاجلة في المستشفيات لأنه لا يوجد خيار آخر".

وعلى الرغم من التصريحات المعقدة ، فإن نفس المصدر في وزارة الصحة ينقل تفاؤلًا حذرًا - لأنه وفقًا لجميع التقديرات ، من المرجح أن تتوقف الزيادة في عدد الاصابات قريبًا جدًا ، وأيضًا بسبب أن هناك عددا من الأطباء والممرضات الموجودين في العزل آخذة في الانخفاض.

الأكثر قراءة اليوم

كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

في أول زيارة من نوعها.. صور : الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

بن جاسم يكشف عن موقف بين الشيخ سعد العبدالله والقذافي وعن كلام جارح بحق الأخير

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

صحيفة عبرية: الحلم "الصهيوني" في أرض فلسطين يتبدد

عريضة ترفض انعقاد المجلس المركزي "كفرع" دون انتخابات المجلس الوطني "كأصل"

الأخبار الرئيسية

أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا

موشيه ديان وضعها.. الكشف عن خطة إسرائيلية منظمة للسيطرة عسكريًا على النقب

وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لغارة إسرائيلية استهدفت محيط دمشق فجر اليوم

"الدفاع الإماراتية" تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه ابو ظبي

مجد

فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

الاتصالات الفلسطينية