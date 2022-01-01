اسرائيل: لم يعد ممكنا وقف أميكرون وعليه تم إغلاق مركز فحص PCR

القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر كبير في وزارة الصحة الاسرائيلية لقناة 12 انه لم يعد ممكنا وقف الاصابات بمتحور اوميكرون ولذلك سوف يغلق غدا مركز فحص PCR ولمده 3 اسابيع بسبب توقف ميزانتيها.

وأوضح المصدر أن عدد الاصابات الخطيرة في اطراد ونتيجة لذلك يستعد النظام الصحي لتقليل العلاجات والعمليات الجراحية غير العاجلة في المشافي.

ووفقا للمصدر فإنه وفي الأيام الأخيرة ، لاحظنا انخفاض في عدد الاصابات اليومية ، لكن عدد المرضى الخطيرين مستمر في الارتفاع.

واضاف " من تجربة الموجات السابقة نعلم أن الأمر يستغرق حوالي أسبوعين حتى ترى أيضًا تراجعًا بين من هم في وضع صعب ، وبالتالي يوضح المسؤول الكبير في وزارة الصحة: ​​"سيكون هناك أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع صعبة في المستشفيات. "سيكون الرقم أعلى - ليس لدينا حاليًا أدوات حقيقية لوقف هذه الزيادة".

وبحسب المسؤول الكبير ، فإن "الطريقة الوحيدة للتعامل مع ارتفاع اعداد المرضى الخطيرين هي تقليل العمليات الجراحية والعمليات الجراحية غير العاجلة في المستشفيات لأنه لا يوجد خيار آخر".

وعلى الرغم من التصريحات المعقدة ، فإن نفس المصدر في وزارة الصحة ينقل تفاؤلًا حذرًا - لأنه وفقًا لجميع التقديرات ، من المرجح أن تتوقف الزيادة في عدد الاصابات قريبًا جدًا ، وأيضًا بسبب أن هناك عددا من الأطباء والممرضات الموجودين في العزل آخذة في الانخفاض.