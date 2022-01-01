استقالة قائد وحدة العمليات الخاصة بالموساد بعد خلاف مع رئيسه

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية "13" باستقالة قائد وحدة "قيساريا" المسؤولة عن العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي، إثر خلافات مع رئيس الجهاز ددي بارنيع.

وأشارت القناة في تقرير أعدته إلى أنه "بعد الصعوبات لتشغيل وكلاء إسرائيليين في الدول حول العالم، دعا بارنيع قائد الوحدة الخاصة وأبلغه عن نيته إجراء تغييرات كبيرة جدا بالطريقة التي يعمل بها القسم".

وأضافت: "بعد أن فهم بارنيع أن قائد الوحدة "ب" لم يطبق التغييرات المطلوبة، دعاه إلى اجتماع انتقد خلاله هذا القسم وكبار المسؤولين فيه بشدة، قائلا: لقد تحولتم الى عبء على الجهاز ونحن ملزمون بإجراء التغييرات".

وتابعت أنه "بعد المحادثة استقال قائد الوحدة "ب" من منصبه مع عدد من المقاتلين، ليدخل قائد جديد حصل على الضوء الأخضر لإعادة تشكيل الوحدة وإعادة ترتيب مقاتليها في ظل التطور التكنلوجي".