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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين في حملة مداهماتٍ واسعة بالضفة والقدس المحتلة

الإثنين 31 يناير 2022 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين في حملة مداهماتٍ واسعة بالضفة والقدس المحتلة



رام الله / سما /

شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من الشبان من أريحا، وهم: معروف فهد، ومحمد أبو العسل، ومحمد السراديح، ومحمد بالو، وعمار شقبوعة، ومحمد محمود مناصرة، وعدي سمير أبو شرار، وقصي سمير أبو شرار.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من محمد الونة، وعبد الترب، فيما اعتقلت أحمد شلالدة وتوفيق قنديل من الخليل.

وفي مدينة القدس ، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عبد السلام ربيع من بيت عنان شمال غرب القدس، فيما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة قطنة شمال غرب القدس واعتقلت شابين بعد تحطيم المركبة التي كانا يستقلانها والاعتداء عليهما وظهرت آثار دمائهما في المكان، كما فتشت قوات الاحتلال منزل الشاب أحمد بكر ربيع في بيت عنان وسلمت ذويه بلاغًا بخط اليد لمراجعة مخابراتها.

أمّا في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال زيد مطر من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومهدي الظاهر من ذات المخيم، فيما اعتقلت قصي عوض المصري، وإبراهيم محمد المصري، وخالد محمد المصري، وفارس شلش من شقبا غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مسلم مرعي، ومؤمن جمال مرعي، وساهر عمار مرعي، ومحسن محمود مرعي، ومحمود عبد الكريم مرعي، وجميعهم من قراوة بني حسان قرب سلفيت.

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