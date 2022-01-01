وزير خارجية عمان يتوجه لدمشق اليوم الاثنين للقاء الرئيس السوري بشار الاسد

دمشق/وكالات/

كشف مصدر مطلع في الخارجية السورية، عن أن وزير خارجية أحدى الدول الخليجية سيصل، اليوم اإلى دمشق لإجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد.

وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، سيصل دمشق اليوم ىبزيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد.

وقال المصدر :"إن البوسعيدي سيبحث في دمشق مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين الدولتين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويُشار إلى أنه لم تصدر سوريا، أوسلطنة عمان أي بيانات رسمية بشأن هذه الزيارة.

و أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة لم تطرح على أجندة الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في الكويت اليوم.