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طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة واحتمال سقوم أمطار مساء اليوم

الإثنين 31 يناير 2022 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة واحتمال سقوم أمطار مساء اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائمًا جزئيًا وباردًا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا، حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردا الى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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