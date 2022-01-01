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"الدفاع الإماراتية" تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الإمارات

الأحد 30 يناير 2022 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الدفاع الإماراتية" تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الإمارات



ابو ظبي / وام/

أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية اليوم الإثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان .

وقال بيان وزارة الدفاع الامارتية ان " قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية" .

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

واهابت الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

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