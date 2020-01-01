لماذا ظهر هرتسوغ مطلقا لحيته في الإمارات؟

القدس المحتلة/سما/

ظهر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، وقد أطلق لحيته على غير العادة خلال زيارته الأولى من نوعها إلى الإمارات.



وقال موقع "بحدري حريديم"، التابع لجمهور المتدينين اليهود في إسرائيل إن هرتسوغ اضطر لأن يكشف لمضيفيه الإماراتيين السر وراء عدم حلق لحيته منذ أسابيع.

وأوضح أن السبب وراء ذلك هو قضائه فترة الحداد على والدته التي توفيت مؤخرا، مشيرا إلى أنه في الشريعة اليهودية يحظر حلق اللحية خلال تلك الفترة التي تستمر 30 يوما.



وأضاف الموقع: "خلال اجتماعات الرئيس، أبدى المسؤولون الإماراتيون اهتمامهم وطلبوا معرفة السبب وراء لحية الرئيس هرتسوغ، وشرح لهم قوانين الحداد في الشريعة اليهودية، ومن بينها عادة عدم قص الشعر عند الحداد".



في سياق متصل، أثنى متيدينون يهود (حريديم) في إسرائيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم حلق هرتسوغ لحيته وتمسكه بالشريعة اليهودية.

وكتب أحدهم ويدعي "يسرائيل كوهين" ويعمل صحفيا: "زيارة الرئيس هرتسوغ إلى الإمارات هي فخر إسرائيلي لكنها ليست أقل من ذلك فخرا يهوديا".

وأضاف: "أمام القادة الذين يعرفون كيفية احترام التقاليد ويقدرون الماضي والمستقبل، يظهر الرئيس بلحية تزين وجهه وهو يحرص على الحفاظ على تقاليد الحداد خلال الأيام الثلاثين بعد وفاة والدته".

وكتب آخر: "مرة أخرى، من الجيد أن نرى الرئيس يتسحاق هرتسوغ محافظا على التقاليد، وبينما مازال في فترة الثلاثين يوما من وفاة والدته الراحلة، لم يحلق لحيته".

وفي العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن منزل الرئيس الإسرائيلي وفاة والدته "أورا" عن عمر ناهز 97 عاما.



ووصل هرتسوغ صباح اليوم الأحد، رفقة زوجته ميخال إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي، حيث التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ولاحقا التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في قصره بالعاصمة الإماراتية.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.