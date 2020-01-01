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باحثون إسرائيليون يكتشفون متحوراً جديداً من فيروس "كورونا"

الأحد 30 يناير 2022 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون إسرائيليون يكتشفون متحوراً جديداً من فيروس "كورونا"



شينخوا/سما/

 أعلن معهد شمال إسرائيل للتكنولوجيا (التخنيون) اليوم الأحد، أن باحثين إسرائيليين اكتشفوا متحورا جديدا مجهولا من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال التخنيون في بيان إن المتحور الجديد من فيروس كورونا يتطور داخل جسم المريض المصاب.


وأضاف أن الباحثين اكتشفوا أن المتحورات المختلفة التي تنتجها الطفرات التي يتم تطويرها في جسم المريض قد لا تكون قادرة على الانتقال من شخص لآخر.

كما وجد الباحثون أن فعالية اللقاحات الموجودة ضد مثل هذه المتحورات تختلف باختلاف أنواع الطفرات في بروتين الفيروس.
وخلص الباحثون إلى أن “النتائج الجديدة قد تؤدي إلى الكشف عن نقاط ضعف الفيروس وقدرته على الإصابة، مما يسمح بوضع إجراءات جديدة للحد من العدوى”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن تسجيل 45258 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2759031 منذ تفشي الوباء في أواخر فبراير العام 2020.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 8658 حالة في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1069 وهو أعلى رقم منذ فبراير العام 2021، كما بلغ إجمالي الحالات النشطة إلى 461929.

#فيروس كورونا #وباء كورونا

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