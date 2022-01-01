جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسير أبو حميد

جنين/سما/

طالبت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الأحد، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء، والإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام خيمة الاعتصام في جنين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك، وكافة المؤسسات الحقوقية، لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".

وناشدوا أحرار العالم والدول الصديقة أخذ دورهم لوقف معاناة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم بسبب حرمانهم من حقهم المشروع بدفن أبنائهم، وكذلك الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد.

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