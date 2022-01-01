الرجوب يبحث مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية سبل تعزيز التعاون

القاهرة/سما/

بحث رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والمنظمة.

كما بحث الرجوب وحمدي آليات التعاون بين الجمعية والمنظمة في سبيل تطوير الحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية، والارتقاء بها وتطوير الكوادر الكشفية.

ووضع الرجوب حمدي في صورة الجهود التي تبذلها جمعية الكشافة الفلسطينية للنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية، ولتوسيع رقعة انتشارها لتشمل كافة المناطق وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية، كما أطلعه على أبرز الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكشافة الفلسطينية، والدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع الفلسطيني.

بدروه، أشاد حمدي بالجهود المبذولة من جمعية الكشافة الفلسطينية للنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لضمان عودة الكشافة الفلسطينية إلى المكانة التي تليق باسم فلسطين عالميا، مؤكدا استعداد المنظمة العربية لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للنهوض بالكشافة الفلسطينية.

كما هنأ حمدي الفريق الرجوب لمناسبة حصول هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية على ثقة اللجنة العالمية للزمالة الدولية ومنحها العضوية الكاملة في اللجنة.