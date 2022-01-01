محكمة الاحتلال تنظر الخميس في هدم منزل الأسير جرادات بجنين

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 7 العبرية أن المدعي العام الإسرائيلي سيقرر يوم الخميس في قضية هدم منزل الأسير محمد جرادات من بلدة سيلة الحارثية بجنين المتهم مع آخرين بتنفيذ عملية إطلاق النار عند بؤرة "شوماش" الاستيطانية الشهر الماضي.



وذكرت القناة أن هذا ما قالته الدولة في جلسة المحكمة العليا التي عقدت بطلب من عائلته للنظر في الالتماس الذي قدمته ضد هدم منزلها.



ونوهت أنه صدر أمر هدم نهائي بهدم منزل أحد المنفذين للعملية، كما تم إصدار إشعار لمتهم آخر بالمشاركة في العملية بنية هدم منزله.



وكان قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس وقع الأسبوع الماضي على أمر هدم منزل جرادات.