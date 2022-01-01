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ارتفاع سعر البنزين في إسرائيل الشهر القادم

الأحد 30 يناير 2022 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع سعر البنزين في إسرائيل الشهر القادم



القدس المحتلة / سما /

كشفت تقارير عن ارتفاع متوقع على سعر البنزين في إسرائيل ابتداءً من مطلع الشهر القادم.

وأظهرت بيانات وزارة البنى التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية الاسرائيلية، أن سعر بنزين 95 في إسرائيل سيرتفع في الأول من شهر شباط القادم.

وستكون الزيادة بمقدار 0.34 شيكل ليصل سعر البنزين إلى 6.71 شيكل للتر.

وتاتي هذه الارتفاعات بعد ارتفاع سعر برميل البترول لأعلى مستوياته منذ سبع سنوات واقترابه من 91 دولارا، بسبب زيادة المخاوف من نشوب حرب بين روسيا واوكرانيا وفقا لوكالات الاخبار العالمية .

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