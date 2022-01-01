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مهندسان تؤأمان يبتكران ألية لمنع غرق الشوارع بغزة

الأحد 30 يناير 2022 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهندسان تؤأمان يبتكران ألية لمنع غرق الشوارع بغزة



غزة / سما /

 على مدار عامين عمل الشقيقان التوأمان أحمد ومحمود صوان على إيجاد ألية لمنع غرق شوارع مدينة غزة ونجحا في اجراء تجربة أولى خلال المنخفض الجوى الأخير في مفرق الشعبية وسط مدينة غزة.

وقال المهندس الميكانيكي أحمد صوان انه وشقيقه محمود أن تنفيذ الفكرة بدأ من خلال زيارات ميدانية بعد غرق بعض الشوارع في غزة ، من قبله وشقيقه التوأم المهندس محمود حيث وجدا ان الغرق يحدث نتيجة تراكم مخلفات الشوارع والمخلفات المنزلية في القليّة أو ما يسمى ب ( القلي تراب) ؛ مما يؤدي لانسداد بعض الخطوط او في خلل في ميول الشوارع مما يؤدي لتراكم المياه في مناطق مقابل عدم تراكمها في مناطق أخرى .
وأضاف :"قدمنا هذه الفكرة لحل مشكلة غرق الشوارع المتراكم بها مخلفات في القلية
نفسها ".
وأكد ان الهدف الرئيسي للفكرة هو مساعدة مهندسي النظافة لحمايتهم من المخاطر الصحية من أثر الانحناء و التنظيف في الأجواء الماطرة ، وهو من خلال تنظيفها بشكل دوري .
وأشار الى ان تطبيق الالية التي ابتكرها نجحت في خفض إمكانية غرق الشوارع من 60 % .. إلى ما نسبته 20 _10 %
ويكمل المهندس الميكانيكي محمود صوان مشيرا الى ان الفكرة عبارة عن باراسكرين مرشِّح لتنقية مياه الأمطار في الشوارع والمفترقات تعمل على التقاط العوالق الكبيرة من أكياس نايلون والقمامة والحجارة الكبيرة .. التي يجرفها سيل الأمطار إلى المناهل / المصارف.

وقال أن من ضمن الخطط التي درسناها في علم الهندسة وجدنا أغلب الانسداد في المصارف من الداخل يندرج من أكياس النايلون الكبيرة ، القمامة والعوالق ففكرنا بعمل مرشح مكون من حديد بمواصفات معينة ، بالتعاون مع بلدية غزة ، واستخدمنا مواد بسيطة قمنا بفحصها اولا بأول ، وتم معاينة الفحص خلال أربع أيام المنخفض ، وحققت النتائج المرجوّة وهو عبارة عن شبك من حديد مكلفن مع شبك دائري على المصفاة لالتقاط القمامة والعوالق ومنعها من النزول داخل المصارف .
وأكمل :"ويتم تنظيفها بشكل منتظم من قبل متطوعين ، ومن المقيمين في المنطقة / الشارع وتعمدنا تصميمها بشكل يسهل على المواطنين فكها و تنظيفها .

وأشار ان التمويل هو العائق الرئيس بعد ان نجحا في اقناع بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي بالفكرة التي تم تنفيذها في أهم مفترقات غزة.

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