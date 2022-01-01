ماندلبليت: الحكومة التي تضعف القانون تضر بالإسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته أفيحاي ماندلبليت "إن الحكومة التي تعمل على إضعاف حكم القانون، أو تتعارض معه تضر الجمهور الإسرائيلي".



وأضاف ماندلبليت خلال مراسم وداعه اليوم الأحد، وفق موقع "والا"، "هناك من حاول تصوير أن انتهاك سيادة القانون خطوة أيديولوجية".



وأشار إلى أن من يقف وراء هذه التحركات كانت لديه دوافع شخصية.



يشار إلى أن ماندلبليت أنهى مهامه كمستشار قانوني للحكومة بعد 6 سنوات في المنصب، مع تعيين بديل مؤقت له إلى حين اختيار مستشار بشكل رسمي من لجنة خاصة شكلها وزير القضاء جدعون ساعر.

