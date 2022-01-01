فلسطين تشارك في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

القاهرة/سما/

شاركت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد في الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات والشباب" برئاسة السودان وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويعقد هذا الاجتماع قبيل اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الـ41 المقرر عقدها غدا الإثنين.

وأكدت الأمين العـام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة العمل على تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ (المرونة الاقتصادية)، موضحة أنها بصدد تبني مبادرة إقليمية مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تمكين مشاركة المرأة في الاقتصادات الخضراء والزرقاء والزراعة المقاومة لتغير المناخ، في إطار تطوير عمل "شبكة خديجة للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية".

وقالت أبو غزالة، في كلمتها، إن الهدف من اجتماع اليوم هو التوافق حول مضمون البيان العربي المعنون حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، والسياسات والبرامج البيئية والحد من مخاطر الكوارث".

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ66 للجنة وضع المرأة، "البيان العربي" الذي يعبر عن الموقف الإقليمي العربي الموحد وتحديد أولويات المنطقة العربية تجاه القضايا التي سيتم طرحها خلال أعمال الدورة.

كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا حول الاعتبارات الخاصة بمشاركة النساء والفتيات في سياق الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 لعام 2022 والذي ستستضيفه مصر.