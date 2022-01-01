وزير الداخلية يبحث تعزيز الحالة الأمنية في محافظة القدس

رام الله/سما/

بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأحد، مع فعاليات محافظة القدس تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة.

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر المحافظة في بلدة الرام، قادة الأجهزة الأمنية في القدس، وكادر حركة "فتح" في المنطقة، وكادر محافظة القدس.

ونقل نائب محافظ القدس عبد الله صيام لوزير الداخلية تحيات المحافظ عدنان غيث المبعد قسرا بسبب إجراءات الاحتلال بحقه، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة للحالة الأمنية في المحافظة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية اهتمامه بضرورة التعاون للنهوض بمحافظة القدس، دعما لصمود المدينة المقدسة التي تتعرض بشكل دائم لمحاولات تهويد ومحاربة للمؤسسة الأمنية فيها، مشددا على ضرورة دراسة إمكانية التطوير في البنية التحتية الأمنية بالمحافظة.