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الفنان المصري محمد صبحي يكشف سبب رفضه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية (فيديو)

الأحد 30 يناير 2022 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري محمد صبحي يكشف سبب رفضه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية (فيديو)



القاهرة/سما/

أكد الفنان المصري القدير، محمد صبحي، أن بلاده تحمل الريادة الفنية بالوطن العربي، لافتا إلى أنه "عرضت عليه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية وتقديم عمل هناك".

 

وخلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أوضح الفنان محمد صبحي أن "مصر تحمل الريادة الفنية بالوطن العربي، وساهمت في تقديم عدد كبير من الفنانين العرب"، مشيرا إلى أن "السعودية تشهد انفتاحا فنيا كبيرا خلال العام الأخير".

وعبر محمد صبحي عن رفضه كفنان أن يقدم الفن تحت عنوان "الترفيه"، وقال بخصوص ذلك معلقا: "أنا مش مرفهاتي".

كما أشاد بالمستوى الذي وصلت له السعودية في تطوير المسيرة الفنية، موضحا أنه كان يتمنى أن تقود الصحوة الفنية في السعودية الفنانين السعوديين.

وأشار محمد صبحي إلى أنه "يرى أن هناك مبالغة في سفر المصريين وتقديم أعمال هناك"، لافتا إلى أنه "عرض عليه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية وتقديم عمل هناك، ولكنه يفضل أن يترك السعوديين هم من يثبتون أنفسهم".

#مصر #محمد صبحي #السعودية

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