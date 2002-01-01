صحة غزة: المنحنى الوبائي في صعود والمسؤولية تقع على عاتق المواطن

غزة/سما/

أعلن مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، عن توقّعات وزارة الصحة، بارتفاع كبير في عدد الإصابات، جراء متحور "أوميكرون" كونه أسرع انتشار.

وقال العقاد، في حديث لإذاعة "صوت القدس": إنّ "المنحنى الوبائي بدأ في الصعود ونحن في الوزارة جهزنا أنفسنا لتقديم الخدمات الطبية للمصابين".

وأضاف: إنّ "المسؤولية تقع على عاتق المواطن الذي لا يلتزم بإجراءات السلامة، أو أخذ التطعيم"، داعيًا المواطنين لضرورة اتباع وسائل الوقاية والسلامة والإسراع لتلقي التطعيم.

وأوضح أنّه طالما نسبة الإصابة تزداد يوما بعد يوم فإن حالات الدخول إلى المستشفى ستكون مرتفعة، وأعداد حالات الوفاة سيرتفع، مؤكّدًا أنّ المستشفى الأوروبي لا زال يستقبل الحالات الخطرة والحرجة من إصابات كورونا.

ونوّه إلى أنّ محطات الأوكسجين بحاجة إلى معدات، وبحاجة إلى صيانة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، والاحتلال يماطل بإدخالها لقطاع غزة.

وأشار مدير مستشفى غزة الأوروبي، إلى أنّ وزارة الصحة تتواصل مع جهات الاختصاص والمؤسسات الدولية من أجل إدخال المعدات ووقف مماطلة الاحتلال.