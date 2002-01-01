من "بير زيت" ينفتح باب الشرور ..بقلم دانا بن شمعون

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يبذل أبو مازن كل ما في وسعه لمنع خصومه في الضفة الغربية من رفع رؤوسهم ، لكن الاحتجاج ضده ينبع من مكان أقل قابلية للتنبؤ به: حرم جامعي .. بدأت جامعات الضفة الغربية بالاستيقاظ واصبحت ساحة معركة ، الأمر الذي يتحدى أيضًا شركاء رئيس السلطة الفلسطينية ...

تم تعليق جامعة بير زيت ، التي تعتبر من الجامعات الرائدة والأكبر في الضفة الغربية ، عن الدراسة لعدة أسابيع - وليس بسبب كورونا.

في ظاهر الأمر ، قد تبدو الاضطرابات التي أدت إلى التسرب من الجامعة وكأنها صراع عابر آخر بين القيادة الطلابية والإدارة ، لكن الإضراب مجرد عرض لمشكلة أعمق بكثير.

اندلعت الأزمة في جامعة بير زيت الشهر الماضي بعد أن داهمت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مساكن الطلبة. وأجروا عمليات تفتيش وصادروا مواد واعتقلوا عددا من الطلاب المرتبطين بـ "القُتلة الإسلامية" ، خلية طلابية تابعة لحماس.

القطلة الإسلامية هو شقيق لست خلايا طلابية تعمل في الجامعة - بما في ذلك فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

إن اقتحام قوات الأمن الفلسطينية ليس حدثًا نادرًا ، لكنه يأتي هذه المرة على خلفية نية الطلاب إقامة أنشطة في الجامعة إحياءً للذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس حركة حماس.

وأصدرت الخلايا الطلابية بالجامعة ، باستثناء تلك التابعة لحركة فتح ، بيانًا أدانته واتهمت إدارة الجامعة بتشجيع أنشطة الاعتقال والتعاون مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

تصاعدت التوترات بين أنصار فتح والخلايا الطلابية الأخرى تدريجياً ، وسرعان ما تطورت الأحداث العنيفة في الحرم الجامعي ، وبعد ذلك اضطرت إدارة الجامعة إلى إغلاق أبوابها لبضعة أيام ، ولم تتوقف عند هذا الحد.

تصاعدت حدة التوتر بين أنصار فتح والخلايا الطلابية الأخرى بشكل تدريجي ، وسرعان ما تطورت أحداث عنف في الحرم الجامعي ، وبعد ذلك اضطرت إدارة الجامعة إلى إغلاق أبوابها لبضعة أيام ، ولم تتوقف عند هذا الحد.

أقاموا ما يذكّر بنوع من المهرجانات العسكرية حيث رفعت أعلام حماس واقتحموا بالقوة إحدى القاعات في الحرم الجامعي. قبل ذلك بساعات قليلة ، داهم الجيش الإسرائيلي الجامعة لإجراء عمليات تفتيش ومصادرة مواد تحريضية قبل التجمع المخطط له.

ثم جاء تصريح نائب رئيس الجامعة ، رسان الخطيب ، الذي أغضب الكثيرين ، عندما نقلت عنه وسائل الإعلام ، أن "اقتحام حماس للصالة لا يختلف عن احتلال قوات الاحتلال للحرم الجامعي". لم يمض وقت طويل على طلب إقالته من منصبه.

في وقت سابق من هذا الشهر ، نفذت غارة إسرائيلية أخرى اعتقلت خلالها القوات السرية والخاصة خمسة طلاب من الجامعة ، وهم نشطاء رئيسيون في القبلة التابعة لحماس.

تعقدت الأمور. أصبحت الإدارة هدفا. وانضم طلاب ينتمون لحركة حماس والتنظيمين اليساريين الفلسطينيين - الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية - إلى صفوفهم وأغلقوا مدخل الجامعة أمام ممثلي الإدارة.

طلاب ينتمون لحركة حماس والتنظيمين اليساريين الفلسطينيين - الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية - انضموا إلى صفوفهم وأغلقوا مدخل الجامعة أمام ممثلي الإدارة.

تأتي قائمة الشروط بعد ذلك مباشرة. وطالبوا الإدارة بالاعتذار عن تصرفاتها بحق الطلاب وطالبوا بفصل نائب رئيس الجامعة وعميد الطلاب. الأول بسبب تصريحه ، والثاني بسبب الصور التي يُزعم أنها شوهدت فيها مع ممثلين عن الإدارة المدنية في جيش الدفاع الإسرائيلي ، فيما فُسر على أنه "تطبيع مع العدو".

على مر السنين ، أصبحت جامعة بير زيت معقلًا للنشاط الوطني الفلسطيني العسكري ، وكانت بمثابة معقل للنشاط العدائي. جاء منها الإرهابي يحيى عياش "مهندس" حماس الذي كان وراء سلسلة من الهجمات الجهنمية ضد إسرائيل والتي قضت عليها في التسعينيات.

ما حرم في السابق أعضاء كبار في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أصبح الآن مصدر قلق كبير لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.

ما يحدث في الحرم الجامعي في بير زيت يعكس استمرار الصراع بين فتح وحماس ، والقلق الأكبر للسلطة الفلسطينية هو تكثيف قوة حماس في الضفة الغربية.

القلق الكبير للسلطة الفلسطينية هو ازدياد قوة حماس في الضفة الغربية. المفهوم في رام الله هو أن طلاب حماس في بير زيت ، أو أي جامعة أخرى في الضفة الغربية ، يجب ألا يسمح لهم برفع رؤوسهم.

بعض الطلاب ليسوا متورطين في أنشطة إرهابية ، لكنهم معروفون بشخصيات بارزة محسوبة على حماس أو منظمات معارضة أخرى ، وتم اعتقالهم بسبب محاولاتهم تقويض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وفتح. معارضو السلطة الفلسطينية يسمونها اعتقالات سياسية.

لا تقتصر النزاعات والحوادث العنيفة على زيت الزيتون. امتدت هذه إلى حرم جامعات أخرى في الضفة الغربية ، وشملت أيضًا مناوشات بين نشطاء فتح أنفسهم ، الذين ينتمون إلى معسكرات متنافسة داخل الحركة المنقسمة.

لا تقتصر النزاعات والحوادث العنيفة على زيت الزيتون. امتدت هذه إلى حرم جامعات أخرى في الضفة الغربية ، وشملت أيضًا مناوشات بين نشطاء فتح أنفسهم ، الذين ينتمون إلى معسكرات متنافسة داخل الحركة المنقسمة.

في الجامعة العربية الأمريكية في جنين ، حيث يدرس المئات من الطلاب العرب الإسرائيليين ، قُتل طالب يبلغ من العمر 21 عامًا طعناً حتى الموت ، والقتيل والقاتل من مؤيدي فتح.

وزعم الطلاب والمعلمون هناك أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الوضع ، وكان هناك أيضًا من طالب بتواجد دائم لقوات الأمن في الحرم الجامعي بسبب التوتر بين الفصائل.

وتأتي عملية الاغتيال على خلفية التوتر السائد بالفعل في منطقة جنين بين حماس والجهاد الإسلامي وفتح ، وكذلك بين الموالين لأبو مازن وعناصر فتح أخرى لا تزال تحت سلطته.

كما عطلت حوادث خطيرة الروتين في جامعة القدس في بلدة أبو ديس قرب القدس. أطلق مسلحون من قرية السواحرة الشرقية النار لعدة أيام على مجمع الجامعة وجزيرة الحرم الجامعي. ووجهت انتقادات للسلطة الفلسطينية بشأن عدم اعتقال منفذي إطلاق النار الذين تردد أنهم منتمون لحركة فتح ، التي يتزعمها أبو مازن.

منذ ذلك الحين ، وعلى الرغم من أن الدراسات عادت إلى طبيعتها وتم التوصل إلى "وقف إطلاق النار" من خلال وساطة شخصيات من فتح وممثليهم ، إلا أن احتمالية عودة الظهور لم تختف.

وفي جامعة الخليل ، اقتحم عشرات المسلحين حرم الجامعة في إطار الصراع الدموي بين عائلة الجعبري وعائلة عوي. يُعرف هذا الحرم بأنه معقل لحركة حماس ، مما يعني أن الذراع الطويلة للسلطة الفلسطينية تصل إلى هناك أيضًا.

وفي جامعة الخليل ، اقتحم عشرات المسلحين حرم الجامعة في إطار الصراع الدموي بين عائلة الجعبري وعائلة عوي. يُعرف هذا الحرم بأنه معقل لحركة حماس ، مما يعني أن الذراع الطويلة للسلطة الفلسطينية تصل إلى هناك أيضًا

لم يمر العنف دون أن يلاحظه أحد في جامعة النجاح في نابلس ، التي تضم كلية الطب التي يرتادها عرب إسرائيليون. على الرغم من أن الدافع وراء الاستفزازات يكون أحيانًا شخصيًا وتافهًا ، إلا أنه في النهاية يتم تصويرها عادةً على أنها خلافات ناجمة عن المعسكرات السياسية.

تقوم السلطة الفلسطينية بحملة ممنهجة ضد طلاب ونشطاء حماس والجهاد. واعتقل العشرات في العام الماضي ، من قبل كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

"هذا باب دوار. إسرائيل والسلطة تعملان معا ومنفصلين. وتوقف إسرائيل أحيانا شخصا وتطلق سراحه ، ثم تواصل السلطة العمل وتوقفه مرة أخرى ، والعكس صحيح" ، أحد ادعاءات الفلسطينيين.

"هذا باب دوار. إسرائيل والسلطة تعملان معًا ومنفردين. أحيانًا توقف إسرائيل أحدًا وتطلق سراحه ، ثم تواصل السلطة العمل وتوقفه مرة أخرى ، والعكس صحيح".

فوضى و "فوضى السلاح" تنتقل من الشارع الى الحرم الجامعي. شجارات الشوارع والصراعات الأسرية والصراعات بين الفصائل وداخلها تتغلغل في الجامعات وتخلق جواً من الخوف. يشعر المحاضرون أيضًا بالتهديد.

تطرح الأحداث الخطيرة التي حلت مؤخراً بالجامعات في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية سؤالاً حول ما إذا كان أبو مازن قد بدأ يفقد السيطرة على إحدى أهم الساحات ، والتي قد تنجم عنها اضطرابات على حكمه.

أبو مازن يأخذ أي محاولة لترهيب قيادته بجدية. وتمكن من قمع الاحتجاجات التي بدأت تغرق الشارع الفلسطيني قبل نحو ستة أشهر إثر مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي استشهد أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

لكن الدافع وروح الاحتجاج لم ينكسر أبو مازن. وقادت المظاهرات في ذلك الوقت بشكل أساسي الجبهة الشعبية ومنظمات الجبهة الديمقراطية ، وحضرها المستقلون والمحامون ، إلى جانب المتعلمين والأكاديميين. هؤلاء الناس لم يستسلموا بعد. إنهم يحاولون إيجاد طرق بديلة لإعادة إحياء الاحتجاج. الجامعات هي ساحة محتملة.

يشعر الطلاب بالاستياء. إنهم يعرفون أن فرصهم في العثور على عمل في المستقبل ليست عالية. قد يجد كل من ليس قريبًا من اللجنة ورجال الرئيس نفسه منضمًا إلى دائرة البطالة ، أو في أسوأ الأحوال ، يكون عاملاً في إسرائيل وينسى العمل في مجال تخصصه.

لعبت الجامعات دورًا مهمًا في الانتفاضتين الرئيسيتين في العقود الأخيرة ، وشكلت مرتعًا لتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية ضد إسرائيل. هناك فرصة الان ان الفوضى والاشتباكات في الحرم الجامعي في الضفة ستوجه الى ابو مازن نفسه. القلق أيضا من هجر الطلاب المناسبين من فتح إلى الخلايا الطلابية من المنظمات الأخرى في الحرم الجامعي.

لعبت الجامعات دورًا مهمًا في الانتفاضتين الرئيسيتين وكانت بمثابة حاضنة لتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية ضد إسرائيل. هناك فرصة الآن أن يكون التصعيد في الحرم الجامعي موجهاً إلى أبو مازن نفسه

أبو مازن يمشي على حبل رفيع. من ناحية ، عليه أن يحافظ على كرسيه. من ناحية أخرى ، لا يريد أن يتم تصويره في العالم على أنه يقيد حرية التعبير ويقمع النشاط الطلابي. الجامعة في بير زيت هي رمز ، ولها اتفاقيات للتعاون مع جامعات في الخارج.

في كلتا الحالتين ، يبدو أنه في مشكلة. الاضطرابات في الحرم الجامعي آخذ في الازدياد. الاعتقالات التي يقوم بها تزود الاحتجاج بالمزيد من الوقود ، ويتعرض الترويكا أبو مازن - حسين الشيخ - ماجد فرج للتحدي اليوم أكثر من أي وقت مضى.

كاتبة اسرئايلية متخصصة بالشان الفلسطيني