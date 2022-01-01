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تعليم غزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين

الأحد 30 يناير 2022 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأحد، عن موعد فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022 للطلبة المتأخرين استثنائياً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 1، 2، 3 / فبراير /2022، حيث ينتهي ويغلق التسجيل نهائياً في نهاية دوام يوم الخميس 3/فبراير 2022.

وبيّن أن التسجيل سيكون داخل مبنى الوزارة في مدينة غزة في دائرة الامتحانات في التعليم العالي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن تلقي لقاح كورونا شرط أساسي للتسجيل في الامتحان التطبيقي الشامل.

#التعليم بغزة #الامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين

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