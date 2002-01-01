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اذاعة الجيش: اجتماع بشأن "إعلان النوايا" بين "إسرائيل" ودولتين عربيتين

الأحد 30 يناير 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة الجيش: اجتماع بشأن "إعلان النوايا" بين "إسرائيل" ودولتين عربيتين



القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول اتفاق "إعلان النوايا" الذي أبرمته الدولة العبرية مع الأردن والإمارات بشأن إنتاج مشروع الطاقة المتجددة في المملكة الهاشمية.

وأكدت إذاعة الجيش، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي والمعروف باسم "الكهرباء مقابل المياه" بات في طور التطبيق، مشيرة إلى أن فرق العمل الإسرائيلي والإماراتي وأردني عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الفائت.


ووفقا للإذاعة، حددت فرق العمل خلال الاجتماع أن كلا من الدول الثلاث سيعد بحلول منتصف العام الجاري خطة مفصلة بشأن هذا المشروع.


وأشارت الإذاعة إلى أن الاتفاق يقضي بتصدير إسرائيل المياه إلى الأردن مقابل الطاقة الكهربائية، وذلك تحت رعاية الإمارات والولايات المتحدة.

#اعلان النوايا #الامارات #الاردن

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