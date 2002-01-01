  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الخارجية الإسرائيلية: عزف النشيد الوطني في أبو ظبي كان "حلما"

الأحد 30 يناير 2022 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية: عزف النشيد الوطني في أبو ظبي كان "حلما"



القدس المحتلة/سما/

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن فرحتها الغامرة بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبوظبي، بالتزامن مع زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى البلاد.


ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت فيها أن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي كان حلما قبل عامين.

وأوضحت الوزارة أن النشيد الوطني عُزِف خلال مراسم الاستقبال الرسمية لهرتسوغ الذي تفقد حرس الشرف الإماراتي برفقة الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وفقا للبروتوكول الرسمي للزيارات.

ووصل يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر يومين.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".


ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.


يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

#الخارجية الاسرائيلية #أبو ظبي

الأكثر قراءة اليوم

هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..

واشنطن ترد على ما نشره الاعلام الاسرائيلي بشأن "رواتب الأسرى"

صحيفة ألمانية تكشف تورط أمير سعودي في التجسس على مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس

كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

في أول زيارة من نوعها.. صور : الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

بن جاسم يكشف عن موقف بين الشيخ سعد العبدالله والقذافي وعن كلام جارح بحق الأخير

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: المنحنى الوبائي في صعود والمسؤولية تقع على عاتق المواطن

ازمة

مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

بن

هرتسوغ يوجه رسالة لدول المنطقة في لقائه مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

61f661c44236044cf8464441

كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية