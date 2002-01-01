الخارجية الإسرائيلية: عزف النشيد الوطني في أبو ظبي كان "حلما"

القدس المحتلة/سما/

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن فرحتها الغامرة بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبوظبي، بالتزامن مع زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى البلاد.



ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت فيها أن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي كان حلما قبل عامين.



وأوضحت الوزارة أن النشيد الوطني عُزِف خلال مراسم الاستقبال الرسمية لهرتسوغ الذي تفقد حرس الشرف الإماراتي برفقة الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وفقا للبروتوكول الرسمي للزيارات.



ووصل يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر يومين.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".



ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.



يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.