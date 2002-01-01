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نتنياهو: لم أتدخل في حملة التبرعات لتمويل حمايتي القانونية

الأحد 30 يناير 2022 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لم أتدخل في حملة التبرعات لتمويل حمايتي القانونية



القدس المحتلة/سما/

نفى رئيس المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) تدخله في حملة التبرعات التي ينفذها نشطاء الليكود لصالحه.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن شائعات أثيرت بأن أموال التبرعات التي تجمع لنتنياهو ستحول في النهاية إلى الناجين من المحرقة.
 
وحتى الآن تم التبرع بـ 3،909،507 شيكل لصالح الحملة القانونية لنتنياهو، من قبل 29219 شخصًا.
 
وقال مسؤول الحملة، الصحفي ينون ماغال إنه هذه الشائعات أخبار كاذبة والأموال مخصصة فقط للحماية القانونية لنتنياهو".
 
وعقب نتنياهو على حملة التبرعات، بالقول عبر "تويتر": "لم أتدخل في حملة التجنيد المثيرة التي بدأها ينون ماغالولم أطلب وقفها، شكرا لك يانون".
 
وأضاف ماغال: "دور نتنياهو الكبير هو توحيد الأقليات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي في كتلة واحدة كبيرة، دينية، قومية، تمثل القلب النابض لشعب إسرائيل كجزء من تعاقب أجيال، أثمان ضخمة تدفعها، ولن تمشي وحدك".

#بنيامين نتنياهو

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