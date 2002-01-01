تراجع حاد في شعبية بينت بين الجمهور الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

شهد مستوى التأييد من الناخبين الإسرائيليين لرئيس الوزراء نفتالي بينت تراجعا كبيرا وغير مسبوقا إذ وصل إلى 4٪ فقط.



وفي استطلاع أجراه معهد 2thePoint للأبحاث ونشرته القناة 12 العبرية اليوم الأحد، ثبت أن حوالي 31٪ من جميع الناخبين في إسرائيل يرغبون في رؤية بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء المقبل، مقارنةً ببينت بنسبة 4٪ فقط.



وأوضح أنه من بين الناخبين 7٪ فقط يودون أن يشغل بينيت منصب رئيس الوزراء المقبل، وهي فجوة صغيرة جدًا عن نير بركات الذي يحصل على 5٪، بينما يتقدم نتنياهو بهامش كبير بنسبة 73٪ ، يليه بركات بنسبة 12٪.



أما فيما يتعلق بمعالجة الحكومة الحالية لوباء كورونا، فإن غالبية الجمهور غير راضين عن عمل الحكومة: أجاب 48٪ بأنهم غير راضين مقابل 21٪ فقط راضون.



بينما تبلغ نسبة غير الراضين بين ناخبي المعارضة 73٪، فيما هناك 42٪ من مؤيدي حكومة بينت راضون عن الأداء، لكن 39٪ راضون بدرجة متوسطة، ويوجد 19٪ غير راضين على الإطلاق.



وبالنسبة لمسألة خلافة نتنياهو في حال استقالته من قيادة الليكود، فإن نير بركات يتقدم بنسبة 38٪، يليه جلعاد أردان بنسبة 11٪، ويولي إدلشتين بنسبة 7٪ فقط، وفي ذيل القائمة يسرائيل كاتس وميري ريغيف بنسبة 4٪ لكلاهما.