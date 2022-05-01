آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين الموافق 31 يناير 2022.

وأوضحت الهيئة، أنّ السفر سيكون للأسماء المتواجدة في الحافلات: السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/5)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5).

ودعت المسافرين، إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكّد هيئة المعابر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/5): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5): اضغط هنا