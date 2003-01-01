شاكيد: بدون قانون المواطنة سنخسر النقب لصالح الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، اليوم الأحد، إنه بدون إقرار قانون المواطنة (قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية)، سنخسر النقب، لصالح القومية الفلسطينية، وفقًا لموقع "حزيت ميديا، العبري. وأضافت شاكيد، "المعطيات تتحدث عن نفسها، بدون قانون المواطنة سنخسر النقب، لصالح القومية الفلسطينية". وأوضحت، أن هذا هو بالضبط نفس القانون، الذي تم تمريره في السنوات الـ 18 الماضية، بدعم واسع من الائتلاف. وبات القانون، الذي يُعرف بـ "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، لاغياً، بعد فشل الحكومة، برئاسة "نفتالي بينت"، في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمديده. وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل إسرائيل. ففي 31 يوليو/تموز 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (بشكل مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً. وبرغم إسقاطه، إلا أن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، تعهدت في حديث لقناة "كان" العبرية، بإعادة طرح القانون للتصويت بالكنيست. وسبق لشاكيد أن صرّحت بأنها لن توافق، من موقعها كوزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.