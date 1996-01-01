من سيكون رئيس حكومة" إسرائيل" المقبل ؟!

القدس المحتلة/سما/

أكد استطلاع للرأي أجراه الصحفي الإسرائيلي، عميت سيغال، تمتع زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتانياهو، بحظوظ وافرة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.



ووفقًا لهذا الاستطلاع، سيحصل نتنياهو 31%، ويائير لبيد 20 %، وبيني غانتس 11%، ونير بركات 8 %، ونفتالي بينيت 4 %، وجدعون ساعر 3 %، وأفيغادور ليبرمان 2 %، وسموتريش 1 %، ويوسي كوهن 1 %، وآرييه درعي 1 %، فيما صوت ما مجموعه 18% لغير هؤلاء.



يُشار إلى أن بنيامين نتنياهو شغل منصب رئيس الحكومة التاسع من 2009 إلى 2021، وسابقًا من 1996 إلى 1999، وهو رئيس حزب الليكود، ويعتبر صاحب أطول مدة كرئيس حكومة لـ"إسرائيل" منذ عام 1948، لكنه الآن يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.