الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الخليج العربي
فلسطين 48
منوعات
فنون
اتصل بنا
الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الخليج العربي
فلسطين 48
منوعات
فنون
اتصل بنا
ادخل كلمة البحث
المالكي يشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بالكويت
الشيخ: إطلاق سراح الأسرى على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية
فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
بن غفير يهاجم ماندلبليت بعد انتهاء ولايته
الشرطة الإسرائيلية تزعم ضبط أسلحة وذخيرة شمال القدس
من سيكون رئيس حكومة" إسرائيل" المقبل ؟!
شاكيد: بدون قانون المواطنة سنخسر النقب لصالح الفلسطينيين
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
تراجع حاد في شعبية بينت بين الجمهور الإسرائيلي
نتنياهو: لم أتدخل في حملة التبرعات لتمويل حمايتي القانونية
الرئيسية
شؤون إسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية تزعم ضبط أسلحة وذخيرة شمال القدس
الأحد 30 يناير 2022 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/
زعمت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها ضبطت أسلحة وذخيرة في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس.
وذكرت القناة 7 العبرية أن الشرطة خلال عملية مداهمة لمنزل في بيت حنينا عثرت على أسلحة من طراز M16، وذخيرة وأسلحة أخرى.
وأوضحت أن الشرطة اعتقلت أحد الفلسطينيين من أصحاب المنزل وتم نقله للتحقيق.
وادعت أن هذا النشاط يأتي ضمن جهود الشرطة لضبط الأسلحة غير الشرعية والتي تستخدم في الجرائم.
#الشرطة الاسرائيلية
#القدس
الأكثر قراءة اليوم
من هو الهارب الأمني الخطير من سجن الأمن الداخلي بغزة؟
هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..
واشنطن ترد على ما نشره الاعلام الاسرائيلي بشأن "رواتب الأسرى"
صور: صيادو غزة يحظون بصيد وفير بعد انحسار المنخفض الجوي
صحيفة ألمانية تكشف تورط أمير سعودي في التجسس على مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس
الكويت تصدر قرارا هاما بخصوص الوافدين..ماذا بشأن الفلسطينيين ؟
كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)
الأخبار الرئيسية
فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
هرتسوغ يوجه رسالة لدول المنطقة في لقائه مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)
لهذا السبب .. الجبهة الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي
الصحة: 7 حالات وفاة و 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سما الاخبارية