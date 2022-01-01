الشرطة الإسرائيلية تزعم ضبط أسلحة وذخيرة شمال القدس

القدس المحتلة/سما/

زعمت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها ضبطت أسلحة وذخيرة في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس. وذكرت القناة 7 العبرية أن الشرطة خلال عملية مداهمة لمنزل في بيت حنينا عثرت على أسلحة من طراز M16، وذخيرة وأسلحة أخرى. وأوضحت أن الشرطة اعتقلت أحد الفلسطينيين من أصحاب المنزل وتم نقله للتحقيق. وادعت أن هذا النشاط يأتي ضمن جهود الشرطة لضبط الأسلحة غير الشرعية والتي تستخدم في الجرائم.