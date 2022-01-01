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بن غفير يهاجم ماندلبليت بعد انتهاء ولايته

الأحد 30 يناير 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يهاجم ماندلبليت بعد انتهاء ولايته



القدس المحتلة/سمام

هاجم عضو الكنيست المتطرف رئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت بعد انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات.
 
وقال بن غفير وفق القناة 7 العبرية: "ماندلبليت يستقيل أخيرًا، بعد أن ترك الأرض المحروقة وراءه، بعد دعمه لشطب المرشحين اليهود من الترشح للكنيست، ودافع عن مؤيدي العمليات، وخيط القضايا ضد رئيس الوزراء السابق نتنياهو".
 
وأضاف بن غفير: "ماندلبليت أغلق ملف التحقيق ضد الشرطة في قضية تورطت بها، ومنح الشرطة الإسرائيلية رخصة لقتل مستوطني -شبيبة التلال- في الضفة الغربية، من الجيد رحيله".

#إيتمار بن غفير #أفيحاي مندلبليت #الكنيست الاسرائيلي #المستوطنين

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