فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة و8657 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 449، ضواحي القدس 165، الخليل 541، قلقيلية 179، سلفيت 210، نابلس 873، رام الله والبيرة 1071، بيت لحم 368، جنين 337، طوباس 96، أريحا والأغوار 163، قطاع غزة 1345، مدينة القدس 2860".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 49، ضواحي القدس 60، الخليل 126، قلقيلية 13، سلفيت 25، نابلس 112، رام الله والبيرة 241، بيت لحم 157، جنين 43، طوباس 17، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 130، مدينة القدس 0".



وسجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة وحالتان في طوباس، حالة في طولكرم، حالة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 150 مريضا، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الأحد: 30/1/2022

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 4452

قطاع غزة: 1345

مدينة القدس: 2860

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 893

قطاع غزة: 130

مدينة القدس: 0

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 4

قطاع غزة: 7

مدينة القدس: 0