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الشخرة: هذا هو العدد الفعلي لاصابات كورونا اليومية

الأحد 30 يناير 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة: هذا هو العدد الفعلي لاصابات كورونا اليومية



رام الله/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة ان عدد الإصابات الفعلي بوباء كورونا يفوق الـ15 ألف إصابة يوميا، حيث بلغت نسبة الإيجابية في الفحوصات ما بين 30-40 % إلى جانب وجود 156 حالة في المستشفيات، مؤكدا عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية للحد من انتشار الوباء.

وأوضح الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأحد، أن الارتفاع الكبير في الإصابات يعود إلى التجمعات الكبيرة خلال المنخفض الجوي الأخير، وإلى طفرة "أوميكرون" سريعة الانتشار، مضيفا أن عدم تلقي اللقاح يؤدي إلى ظهور أعراض شديدة على المصابين.

وعبر عن قلقه من ارتفاع نسبة الإدخال إلى المستشفيات، مشيرا إلى وجود 156 حالة في مستشفيات الوطن كافة تعاني من أعراض ما بين بسيطة وخطيرة، 30 منها موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وناشد الشخرة المواطنين بتلقي اللقاح ضد كورونا بجرعاته المختلفة للحد من أعراض الإصابة، مشددا على أن التزام المواطنين بتلقي اللقاح، وارتداء الكمامة يساهم في الحد من الانتشار، ويقلل من أعراض الإصابة.

#كمال الشخرة #اصابات كورونا #وباء كورونا

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