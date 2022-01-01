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جنين: الحكم بالأشغال الشاقة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل القصد بالاشتراك

الأحد 30 يناير 2022 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الحكم بالأشغال الشاقة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل القصد بالاشتراك



جنين/سما/

أصدرت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي سائد غانم، حكما بإدانة المتهم الأول (ر،خ)، والمتهم الثاني (أ، خ)، والمتهم الثالث (م،خ) بالتهمة الأولى وهي القتل القصد بالاشتراك سندا لأحكام المادتين 326 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على كل واحد منهم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح من دون ترخيص سندا لأحكام المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر، وحكمت على المدان الأول بالحبس مدة ستة أشهر وقررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة.

جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة سعيد كلش بعد أن قامت نيابة جنين بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.

 

#جنين #الاشغال الشاقة

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