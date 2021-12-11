لجنة الانتخابات تتسلم تقارير هيئات الرقابة على المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

رام الله/سما/

قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها تسلمت التقارير النهائية من هيئات ومؤسسات حقوقية اعتمدت كهيئات رقابة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت في 11/12/2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير 11 هيئة رقابية، وأن ملاحظاتها وتوصياتها تركزت على يوم الاقتراع، وأكدت اللجنة أنها تدرس هذه التقارير للاستفادة من الملاحظات والتوصيات الواردة فيها لتطوير الإجراءات المتبعة في العمليات الانتخابية، ومنها المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأضافت أنها تتطلع لاستلام تقارير من جميع هيئات الرقابة التي اعتمدت للرقابة على المرحلة الأولى وعددها 37 هيئة رقابة محلية، لدورها في تطوير عملها وإجراءاتها بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

ولفتت لجنة الانتخابات إلى أن المؤسسات التي وردت تقارير رقابة منها، هي: معهد الأبحاث التطبيقية (اريج)، واللجنة الاهلية للرقابة على الانتخابات، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومركز نرسان، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية– شمس، ومركز القدس للنساء، ومؤسسة مساواة، والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات (الاتحاد العام لذوي الإعاقة)، والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، وجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة وجمعية ذنابة الخيرية للثقافة، ومؤسسة الحق.

في سياق آخر، أشارت لجنة الانتخابات إلى فتح باب اعتماد هيئات الرقابة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، حتى يوم الأربعاء 16/3/2022 من خلال تقديم الطلب ومرفقاته الكترونيا، موضحة أن كافة هيئات الرقابة التي اعتمدت في الانتخابات المحلية 2021 المرحلة الأولى، هي هيئات معتمدة تلقائيا.