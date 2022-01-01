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"أونروا" تقرر صرف تعويضات لهذه الفئات ..

الأحد 30 يناير 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تقرر صرف تعويضات لهذه الفئات ..



غزة/ سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأحد، عن صرف مساعدات نقدية لإصلاح المنازل التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021، بدءًا من الغد عبر البنوك.

وأوضحت "أونروا"  أنه سيتم توزيع 1,940,000 دولار أمريكي مخصصة لإصلاح600 منزل تأثروا جزئيًا جراء التصعيد الأخير، بالإضافة إلى دعم 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير إلى إبريل 2022.

وأشارت إلى أن طواقمها تواصلت أيضًا مع نحو 700 عائلة جديدة لتوقيع التعهدات الخاصة بإصلاح منازلهم، بنحو 1,500,000 دولار أمريكي، والتي سيتم صرفها من البنوك خلال الأسبوع القادم.

ودعت "أونروا" جميع العائلات التي تصلها إشعارات إلى الذهاب للبنوك واستلام المبلغ النقدي المخصص لهم والبدء في الأعمال المطلوبة.

وبغلت الخسائر المادية المباشرة للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع نحو 420 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأشارت الوزارة إلى أن العدوان دمّر نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، و60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بنحو 145 مليون دولار.

وذكرت أن "الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية".

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