سليمان خان يعزي "دنيا وإيمي سمير غانم" برسالة عن والدهما

وكالات / سما /

أثار نجم بوليوود الهندي، سلمان خان، تفاعلا واسعا، برسالته عن الفنانين الراحلين، سمير غانم ودلال عبد ‏العزيز، أثناء تسلمه جائزة تكريمه في حفل “‏Joy‏”، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.‏

وحرص خان في كلمته على تقديم تعازيه للفنانتين، دنيا وإيمي سمير غانم على فقدان والديهما، وعبّر عن مدى تقديره لحزنهما وصعوبة ظهورهما بشكل متماسك في ظل أحزانهما الشديدة.

من ناحيتها، ردت دنيا سمير غانم على رسالة سلمان خان بنشرها صورة “سيلفي” تجمعها به وكذلك زوجها الإعلامي المصري، رامي رضوان، وشقيقتها، إيمي سمير غانم وزوجها الفنان المصري، حسن الرداد، من حفل جوائز “Joy”، ووجهت معها رساله هي: “سعدت بلقاء نجم كبير ومتواضع زيك، وشكرا على رسالتك لنا أثناء كلمتك في الحفل وإحساسك بحزننا، واللي بتوضح مدى إنسانيتك”.

ونال سلمان خان في حفل جوائز “Joy”، الذي أقيم يوم الخميس الماضي، جائزة “شخصية العام”.

يشار إلى أن حفل “Joy” حرص على تكريم الفنانين الراحلين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومنح ابنتيهما دنيا وإيمي جائزة تقديرية، وبكيا على المسرح من تأثرهما الشديد.

وحضر حفل توزيع جوائز “Joy” في الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، مثل رامز جلال وإليسا ونانسي عجرم وأحلام وأصالة نصري.